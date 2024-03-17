إصابة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي تُقلق منتخب الأرجنتين قبل كوبا أمريكا!

ميسي غاب عن آخر مواجهات إنتر ميامي ومدربه خرج بتصريحات بشأن إصابته

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده القادم بسبب الإصابة التي يُعاني منها!

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في كوبا أمريكا، بمواجهتين وديتين ضد السفادور يوم 23 مارس وكوستاريكا يوم 27 من نفس الشهر، حيث سيغيب عنهما ميسي بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن ميسي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة في الساق اليمنى، والتي تسببت في خروجه من مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل يوم الأربعاء الماضي، وهي الإصابة التي ستجعله يغيب عن مواجهتي السفادور وكوستاريكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي، قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هدفنا وصول ليونيل ميسي بحالة جيدة لمباراة ربع النهائي في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف".

وأضاف مارتينو: "الإصابة التي يُعاني منها ميسي يجب التعامل معها أسبوعًا بعد أسبوع، وأمامنا الوقت وستقوم بتقييم الإصابة بشكل مستمر".

ويُعاني المنتخب الأرجنتيني من سلسلة إصابات أخرى، حيث تم الإعلان أمس السبت عن إصابة باولو ديبالا، بالإضافة إلى معاناة ليساندرو مارتينيز من إصابة بالتواء في أربطة الركبة في شهر فبراير الماضي، كما تم ضم نيكولاس فالنتيني قلب دفاع بوكا جونيورز بدلًا من ماركوس سينسي لاعب بورنموث بسبب الإصابة أيضًا.