إصابة لاعب الاتحاد بـ"الرباط الصليبي" .. وتحرك عاجل من نونو سانتو

ضربة جديدة لنادي الاتحاد قبل بداية الموسم الرياضي القادم

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة كبرى، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ بـ"إصابة" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي.

الاتحاد تنتظره العديد من البطولات الكبرى؛ أبرزها كأس العالم للأندية 2023، في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب دوري روشن للمحترفين، الذي حققه الموسم الماضي.

وأعلن العميد الاتحادي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الإثنين، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الله الجدعاني، حارس مرمى الفريق الأول؛ أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار الاتحاد، إلى أنه يتم التنسيق حاليًا؛ لإجراء عملية جراحية للجدعاني، في موضع إصابته، خلال الأيام القليلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن يغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر كاملة.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن رفض البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، دخول الموسم الرياضي الجديد، بحارسي مرمى فقط؛ وهما البرازيلي مارسيلو جروهي وأسامة المرمش.

وطلب سانتو، من الإدارة الاتحادية، التعاقد مع حارس محلي جديد، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث سيقوم بتصعيد أحد اللاعبين الشباب؛ لتغطية النقص العددي في هذا المركز، بشكل مؤقت.