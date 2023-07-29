إصابة قوية؟.. تطورات مثيرة في حالة أردا جولر وموقف ريال مدريد

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد الشاب وموعد عودته؟

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، تطورات إصابة أردا جولر، نجم ريال مدريد الشاب، الذي تعرض للإصابة خلال معسكر الفريق الحالي.

وغاب جولر، عن تدريبات ريال مدريد بمعسكر الإعداد الجاري في أمريكا منذ أسبوع بسبب الإصابة.

ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا صباح اليوم أكد فيه أن جولر يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى، وأنه سيسافر إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج.

ووفقًا لصحيفة "آس" شعر جولر بالألم يوم الجمعة الماضي وبعد فحصه تبين أنه من الأفضل له العودة إلى إسبانيا بعد أن غاب عن المباريات الودية ضد ميلان ومانشستر يونايتد والآن سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة المقرر لها مساء اليوم.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد وضع برنامج للنجم الشاب لاكتساب عضلاته قوة دون التأثير سلبًا على خفة حركته أو سرعته، وهو أمر مشابه جدًا للأسلوب الذي تطور من خلاله أداء رودريجو.

وأشارت التقارير الصحيفة أن الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد يرفض إعطاء أي تفاصيل بخصوص طبيعة إصابة جولر، أو تحديد مواعيد نهائية لعودة اللاعب، ويصرون على أنه سيعود إلى مدريد للعمل بجد والتعافي من ألم ركبته وأن قرار مشاركته سيحدده أنشيلوتي.