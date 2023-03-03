إصابة قوية وليس عيد ميلاد أخته.. كريستوف جالتييه يتحسر على نيمار!

"باريس سان جيرمان لن يكون متوازنًا في غياب نيمار"

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن نجمه نيمار من المتوقع أن يغيب عن مباراة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونخ، نتيجة إصابة في الكاحل.

ويغيب نيمار منذ 19 فبراير بعد إصابته أمام ليل في الدوري الفرنسي، واتضح أنه مصاب بمشكلة في أربطة الكاحل.

تأكدت مخاوف باريس سان جيرمان عندما استعرض جالتييه غياباته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نانت في الدوري الفرنسي، قائلاً: "في المباراتين المقبلتين ، لن يكون نيمار متاحًا، أعتقد أنه سيغيب عن مباراة بايرن ميونخ".

في غضون ذلك ، قال تحديث طبي صادر عن النادي إن نيمار يواصل إعادة تأهيله وسيُعاد تقييمه يوم الإثنين قبل يومين من رحلة الفريق إلى ألمانيا.

ورفض جالتييه التقليل من تأثير إصابة نيمار على الفريق، قائلًا إن فريقه "سيعاني من غياب ضار جدًا" ونافيًا أن تكون إصابة من هذا النوع سببًا في زيادة توازن الفريق.