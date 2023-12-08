إصابة قوية .. مدة غياب صادمة تبعد لويز فيليبي عن الاتحاد

الوضع أسوأ مما توقعه الكثيرون..

SHAHID

ضربة قوية تعرض لها الاتحاد السعودي بشأن وضع مدافعه الإيطالي لويز فيليبي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأمس أمام ضمك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإيطالي خاض ربع ساعة فقط من مواجهة ضمك قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وبينما كان يمنى جمهور العميد أن يكون غيابه قصيرًا حتى وإن كان لن يلحق بكأس العالم للأندية السعودية 2023 إلا أن الوضع أسوأ من ذلك.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بحسب إخصائي العلاج الطبيعي وموقع "سبورت 24" فإن الفحوصات الأولية أوضحت أن غياب فيليبي سيطول لستة أسابيع، إذ معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح الشهراني أن هذه الإصابة سبق أن تعرض لها المدافع الإيطالي، لذلك أتت هذه المرة قوية، إذ أن الغياب لستة أسابيع هي الحالة الأسوأ لها.

يشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لاستهلال مشواره في مونديال الأندية، إذ يلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري.

SHAHID