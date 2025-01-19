إصابة طارئة .. نجم ريال مدريد يغيب أمام لاس بالماس ويورط أنشيلوتي!

غياب مهم سيضطر كارلو لبعض التغييرات في التشكيل..

قبل أقل من ساعتين من مواجهة لاس بالماس، دخل وافد جديد لمستشفى ريال مدريد، ليضع الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي في ورطة!

الميرينجي يستضيف لاس بالماس في تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

لكن اضطر أنشيلوتي لاستبعاد لاعب الوسط أوريلين تشواميني من قائمة المباراة، بعد الإنزعاجات التي شعر بها في مران أمس السبت.

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صحيفة "آس" أوضحت أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من آلام في ساقه الأيسر، ورغم أنها آلام طفيفة إلا أنه تقرر استبعاده من مباراة الليلة كـ"إجراء احترازي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تشواميني تعرض للإصابة في مران الأمس رغم أنه كان تدريبًا خفيفًا في الجهد وقصيرًا في المدة لشعور اللاعبين بالإرهاق الشديد، لكن عندما أخطر الجهاز الطبي بأن آلامه طفيفة، ضمه كارلو لقائمة لقاء لاس بالماس إلا أنه استيقظ صباح اليوم الأحد، والأعراض نفسها مصاحبة له، لذا لن يخوض المباراة.

ومن المقرر أن يخضع تشواميني لفحوصات طبية غدًا الإثنين، لتحديد موقفه من المباراة المقبلة أمام ريد بول سالزبورج ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، المقرر لها 22 من يناير الجاري.

تلك الإصابة وضعت أنشيلوتي في ورطة، إذ أصبح مركز لاعب الارتكاز بجوار فيديريكو فالفيردي، ولم يعد أمام المدرب إلا داني سيبايوس أو الدفع بجود بيلينجهام مع اللعب بأردا جولر كصانع ألعاب.

يذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة الليلة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، لكن الأخير خاض مباراة أكثر.

أما لاس بالماس فيحتل المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.