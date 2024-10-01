"إصابة دماغية وورم دموي".. أتلتيكو مدريد يعلن تفاصيل معاناة لو نروماند بعد الديربي!

بيان رسمي من النادي الإسباني..

كشف أتلتيكو مدريد عن تطورات إصابة مدافع الفريق روبين لو نورماند، الذي تعرض لضربة قوية في الرأس بالدقائق الأخيرة من ديربي مدريد.

وحقق أتلتيكو مدريد تعادلًا في الوقت القاتل أمام ريال مدريد (1-1) على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال الأتلتي في بيان رسمي: "تعرض روبين لو نورماند لضربة قوية في رأسه بالدقائق الأخيرة من ديربي مدريد، حيث أجريت له سلسلة من الاختبارات والتقييم من قبل المتخصصين الذين توصلوا إلى أنه يعاني من إصابة دماغية مع ورم دموي".

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وأضاف: "في عملية عودة لاعبنا إلى المنافسة، سيتم اتباع الإرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الموضوع لهذا النوع من الصدمات".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ18 نقطة، علمًا بأن برشلونة يتصدر الترتيب بـ21 نقطة.