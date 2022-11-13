خاص | الفحوصات الأولية تؤكد للركراكي غياب حارث عن كأس العالم

اللاعب تواجد في قائمة المغرب بالفعل لمونديال 2022

تعرض أمين حارث نجم وسط مارسيليا ومنتخب المغرب لإصابة تبدو بالغة خلال مواجهة فريقه مع موناكو تُهدد بشكل جدي قدرته على التواجد مع أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

صاحب الـ25 عامًا تواجد اسمه ضمن قائمة المدرب وليد الركراكي لخوض المونديال الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري في قطر، لكن يبدو أنه في طريقه للخروج من القائمة بعد الإصابة التي داهمت ركبته خلال مواجهة الليلة.

🚨 في آخر مباراة قبل التحاقه بالمنتخب المغربي .. أمين حارث يتعرض لإصابة قوية قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الدوري_الفرنسي #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #Ligue1 pic.twitter.com/3Y6qM7vRu9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2022

حارث لم يستطع الوقوف بعد احتكاكه مع لاعب موناكو أليكس ديساسي عند الدقيقة الـ61، وقد خرج من الملعب مع الطاقم الطبي لمارسيليا على "نقالة" وسط ملامح على وجهه تؤكد مدى الألم الذي يشعر به.

وعلم جول من مصادره أن وليد الركراكي قد توصل قبل قليل بالخبر المؤسف بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها أمين حارث، والتي أكدت غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وغيابه بالتالي عن كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضح أنّ إصابة اللاعب سوف تحرمه من التواجد في كأس العالم، على أن يتم الإعلان غدًا، الإثنين، أو بعد غدٍ الثلاثاء على أقصى تقديره، بديله في المنتخب.

المغرب وقعت في المجموعة السادسة مع كرواتيا وبلجيكا وكندا، وستفتتح مشوارها بمواجهة وصيف نسخة روسيا 2018 في الـ23 من نوفمبر الجاري.