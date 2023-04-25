إصابة أم راحة؟ تيبو كورتوا يخرج بشكل مفاجئ من مباراة ريال مدريد وجيرونا!

كورتوا خرج من قائمة ريال مدريد لملاقاة جيرونا..

خرج البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ من قائمة الفريق المتوجهة لملاقاة جيرونا في الجولة 31 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد أعلن مساء الإثنين عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة جيرونا على ملعب "مونتيليفي" يوم الثلاثاء، مع وجود اسم كورتوا بين اللاعبين المتاحين للمباراة.

لكن تقارير إسبانية، على رأسها حساب برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكدت خروج البلجيكي من مواجهة ريال مدريد وجيرونا.

ويعاني كورتوا من التهاب المعدة والأمعاء، ولن يسافر مع باقي أعضاء الفريق إلى إقليم كتالونيا، وسيظل في مدريد ليبدأ عملية التعافي.

وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استدعاء الحارس الشاب ماريو دي لويس من فريق كاستيا ليأخذ مكان كورتوا في القائمة، لكن المؤكد أن الأوكراني أندري لونين سيحرس عرين النادي الملكي أمام جيرونا.