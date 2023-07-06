إصابات الهلال .. تحذير من حالة ثنائي وحقيقة نهاية مسيرة سلمان الفرج

تفاصيل حالة خماسي الهلال "المصاب"

كشف خوان خوسيه خيمينيز، طبيب نادي الهلال الجديد، عن حالة اللاعبين المصابين، في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

5 لاعبين يعانون من الإصابة حاليًا، في نادي الهلال؛ على رأسهم القائد الدولي سلمان الفرج، والتي انتشرت شائعات كثيرة، بشأن اقتراب نهاية مسيرته الكروية.

وطمأن خيمينيز في مقطع فيديو عبر حساب نادي الهلال الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جماهير الزعيم، بشأن حالة الفرج "الصحية"، ومسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

طبيب الزعيم الهلالي أعلن خضوع قائد الفريق، لتدريبات مكثفة؛ للعلاج من كسر في عظمة الساق، قبل الدخول في مرحلة الركض على العشب.

وأضاف خوسيه خيمينيز: "خطوة بخطوة.. سنسيطر على إصابة سلمان الفرج، وننهي المشكلة تمامًا؛ ليعود للمشاركة مع الفريق، بشكل طبيعي".

وحذر خيمينيز، من حالة قلب الدفاع متعب المفرج ومتوسط الميدان عبد الإله المالكي؛ قائلًا: "يجب التعامل معهما بهدوء، حتى لا يتعرضا للانتكاسة".

وأشار إلى أن المالكي، يخضع لتأهيل بعد معاناته بقطع في الرباط الصليبي، بينما تعد إصابة المفرج في الغضروف المفصلي الخارجي، خطيرة للغاية.

وعن سعود عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الهلال، أكد على أنه سيعود إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد أيام قليلة؛ بعد إصابته في منطقة أسفل الحوض، بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

وأخيرًا.. شدد خيمينيز، على أن المدافع خليفة الدوسري، لا يزال في المرحلة الأولى من العلاج؛ بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف.