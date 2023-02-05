إشارة للحكم وأخرى للجماهير .. مباراة كارثية لفينيسيوس أمام مايوركا!

النجم البرازيلي لم يمر بأفضل أيامه.

شهدت مباراة ريال مايوركا أمام نظيره ريال مدريد أزمات متكررة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الملكي الذي لم يعش أفضل أيامه على ملعب مايوركا.

جاء هذا بعد أن تعرض اللاعب لمراقبة لصيقة من قبل نجوم مايوركا، الذين حاولوا إخراجه عن تركيزه منذ اللحظة الأولى بتدخلات قوية.

بالفعل نجح نجوم مايوركا في فعل ذلك، وخرج اللاعب عن تركيزه وبدأ في التصرف بشكل سيئ داخل وخارج الملعب، فظهر وهو يشير للحكم ويشكي له من الجماهير.

ثم ظهر وهو يشير لجماهير مايوركا وهو يخرج من الملعب بعد الشوط الأول، حيث أشار على شعار ريال مدريد وطالبهم بتقبيله، ليرد له لاعب مايوركا الصاع صاعين في الشوط الثاني ويطالبه بتقبيل شعار فريقه.

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد تعرض لعشرة أخطاء من قبل نجوم مايوركا خلال اللقاء من أصل 29 خطأ ارتكبهم أصحاب الأرض خلال المباراة، كما تلقى بطاقة صفراء.