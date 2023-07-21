إشارة لرحيله؟ إنريكي يستبعد نيمار ويضم مبابي لقائمة باريس ضد لو هافر!

مبابي يظهر رغم كل الشكوك حول مستقبله

أعلن لويس إنريكي المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لبداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد دون الاستعانة بنيمار.

المهاجم البرازيلي الذي تعرض لإصابة بنهاية الموسم الماضي، انتشرت العديد من التكهنات حول إمكانية رحيله عن باريس هذا الصيف، لرغبة النادي في التخلص من أزماته وراتبه المرتفع.

إنريكي أضاف كيليان مبابي إلى قائمته المكونة من 27 لاعبًا لمواجهة لو هافر، اليوم، الجمعة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، رغم أزمته الحالية مع النادي والشكوك حول رحيله لرفضه التوقيع على عقد جديد.

وقال موقع "RMC Sport" إن استبعاد نيمار لا يعني بالضرورة عدم رغبة إنريكي في الاستعانة به، ولكن بسبب أنه لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة.

ويعتبر الاحتمال الأقرب هو استمرار نيمار مع باريس، بسبب رغبته في اللعب مع مدربه السابق في برشلونة، بينما يظل مستقبل مبابي بمثابة علامة الاستفهام الأكبر بالنسبة للنادي الفرنسي.