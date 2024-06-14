إشارة لاجتماعهم في ريال مدريد؟ مبابي وهالاند وفينيسيوس سويًا في إعلان جديد!

هل يضم ريال مدريد الثلاثي المرعب...

اجتمع الثلاثي، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، لاعبا ريال مدريد، في إعلان تجاري مع إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مما دفع البعض إلى اعتقاد بأنها إشارة إلى اجتماعهم في صفوف الميرينجي.

وكان مبابي، قد انضم إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى خمس سنوات، بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.

وانضم رونالدينيو، نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي الأسبق، إلى الثلاثي في إعلان شركة "NIKE" للملابس والأحذية الرياضية، والذي يحمل عنوان "أيقظ جنونك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط هالاند، بالرحيل عن مانشستر سيتي، وسط ترقب من ريال مدريد، وبرشلونة، خاصة وأن المهاجم النرويجي لديه بند ينص على وجود شرط جزائي في عقده مع الفريق الإنجليزي بأكثر من 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيقدم صفقته الجديدة كيليان مبابي، إلى الجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية بطولة يورو 2024، منتصف شهر يوليو المقبل.