إشارة لفريقه الجديد أم يشاكس جوارديولا .. تصرف جواو كانسيلو على إنستجرام يثير الجدل!

تهاني سليم
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Cancelo GuardiolaGetty
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لاعب مانشستر سيتي يقدم نصيحة للاعب آرسنال في سباق الفوز بالدوري

يبدو أن العلاقة بين البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بايرن ميونخ وبين فريقه الأساسي وصلت لطريق مسدود حد تمنيه التوفيق لغريمه آرسنال في سباق الفوز بالدوري الإنجليزي وإسداء النصح للاعبيه.

وانتقل جواو معارًا إلى بايرن ميونخ يناير الماضي بعد خلافات مع بيب جوارديولا مدربه في السيتي.

ونشر البرازيلي جابرييل جيسوس المنضم إلى آرسنال من مانشستر سيتي الصيف الماضي على حسابه الرسمي على إنستجرام صورته وكتب عقب التعادل مع ليفربول: "ليست النتيجة التي نريدها، لكن فخور دائمًا بهذه المجموعة. يتبقى لنا الكثير لنكافح من أجله؛ فلنفعل ذلك سويًا".

علق كانسيلو على ما كتبه زميله السابق بكلمتين "ألعب بقوة".

وخسر آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي نقطتين أمس بتعادله مع ليفربول 2-2 ليصبح رصيده 73 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب لقاء أقل.

تعليق اللاعب البرتغالي قد يعبر عن انتهاء علاقته بمانشستر سيتي وقرب رحيله عنه في الصيف رغم العقد الذي يربطه مع الفريق حتى صيف 2027.

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