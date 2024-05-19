إشارة صنعت الانتصار ورقابة قوية .. ليونيل ميسي يُمتع بلقاء إنتر ميامي ودي سي يونايتد

شاهد أبرز ما قدمه ميسي في مباراة إنتر ميامي الأخيرة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فوز فريقه إنتر ميامي على نظيره دي سي يونايتد بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 31 في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة على سينسيناتي صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك أفضلية بمباراة واحدة.

إشارة صنعت الفوز وإمتاع رغم الرقابة

أبرز لقطات ميسي في مباراة دي سي يونايتد، كانت توجيهه إلى زميله لويس كامبانيا بالتحرك خلف مدافعي دي سي يونايتد، لينفذ اللاعب على الفور ما طلبه ليونيل، لينفرد بالفعل بحارس الخصم، ويضع هدف الانتصار بالدقيقة 90+4.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي قدم أيضًا فاصل من المهارات أمتع بها جماهيره، ولكنه لم ينجح في صناعة أي هدف أو التسجيل، في ظل الرقابة الصارمة التي فرضت عليه طوال المباراة.

ولكن ميسي يستمر في تقديم المهارات التي تنتظرها الجماهير منه طوال الوقت، وذلك بمراوغة لاعبي الخصم، وأيضًا السيطرة بشكل ممتع على الكرة.

ماذا قدم ميسي ضد دي سي يونايتد؟

لعب ميسي المباراة كاملة من بدايتها وحتى نهايتها، وسدد الكرة 3 مرات، لا يوجد أي تسديدة على المرمى، حيث واحدة خارجه و2 تصدى لها دفاع الخصم.

قدم ميسي 5 مراوغات صحيحة من أصل 8، ولمس الكرة 74 مرة، ومعدل تمريراته الصحيحة هو 75%، حيث مرر 30 تمريرة صحيحة من أصل 40.

وفقد ليونيل الاستحواذ على الكرة 28 مرة، وهو الأمر الذي يدل على الرقابة القوية التي عانى منها، بالإضافة إلى أنه حصل على خطأ ولم يرتكب أي خطأ.