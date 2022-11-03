إشارات العشق.. أسينسيو وزوجته المستقبلة واحتفال مشترك بهدفه في سيلتيك

أيام جيدة يعيشها الإسباني

عاد الإسباني ماركو أسينسيو إلى التسجيل مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد سيلتيك الاسكتلندي ليضيفه إلى هدفه الذي سجله مع الفريق مؤخرًا ضد إلتشي.

هدف رائع سجله أسينسيو في شباك سيلتيك برهن على إمكانياته الرائعة، ولكن الأروع كان الطريقة الخاصة في الاحتفال والتي تعد شبيهة بشفرة بينه وبين حبيبته.

فأسينسيو يفعل كما يفعل العشاق تلك الحركة بتشبيك الأصابع، يرسل رسالته بذلك إلى شريكته ساندرا جارال التي يخطط للزواج منها، ولديهما سويًا هذه الإشارة المشتركة التي يرسلانها سويًا حتى عبر تطبيق واتساب.

الإشارة نفسها ظهرت بعد المباراة عقب إحراز أسينسيو للهدف ولكن هذه المرة في خاصية "قصة إنستجرام" الخاصة بساندرا جارال.

أسينسيو يحاول إظهار نفسه بشكل أفضل في الوقت الراهن لجذب ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي فيما بقي من موسم ريال مدريد، والأهم ثقة المدرب لويس إنريكي قبل كأس العالم.