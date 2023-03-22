إشادة مدريدية، ذكريات آرسنالية وتجاهل ألماني.. مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم رسميًا

أحد أمتع من لعبوا كرة القدم على الإطلاق

أعلن الألماني مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، ليسدل الستار على مسيرة مليئة بالإنجازات والألقاب.

وقال أوزيل في بيان رسمي له: "أهلًا بالجميع، بعد الكثير من التفكير، أود الإعلان عن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، كان لي الشرف لأصبح لاعب كرة قدم محترفًا طيلة 17 عامًا والآن أنا ممتن لهذه الفرصة، ولكن خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة ومع معاناتي من الإصابات، كان من الواضح أن علي اتخاذ قرار بشأن مسيرتي الكروية".

وأردف: "مررت برحلة حظيت فيها بدعم كبير، أشكر كل الأندية التي لعبت لها وكل زملائي والمدربين الذين دعموني وكذلك أوجه الشكر لعائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزءًا من رحلتي في أوقاتها الجيدة والصعبة".

وختم: "كما أتوجه بالشكر للمشجعين الذين قدموا لي كل شيء، والآن سأستمتع بحياتي أكثر مع زوجتي آمين، وابنتي الجمليتين إيدا وإيلا، وستسمعون مني بين الحين والآخر على وسائل التواصل الاجتماعي".

من جانبه، أعلن نادي ريال مدريد تقديره الكبير لمسعود أوزيل واصفًا إياه بـ"أحد اللاعبين العظماء في النادي".. ومتمنيًا له ولعائلته الحظ الطيب.

بينما نشر له نادي آرسنال مقطعًا للقطاته البارزة مع الجانرز مع عبارة: "شكرًا على الذكريات، نتمنى لك الأفضل بعد اعتزاك يا مسعود!".

بينما كان هناك تجاهل تام من قبل منتخب ألمانيا لملف اعتزال أوزيل، وهو الذي اعتزل دوليًا منذ سنوات فاتحًا النار على سياسات منتخب ألمانيا في التعامل معه بعنصرية.