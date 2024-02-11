إشادة تشافي كافية .. نجم برشلونة لن يرحل!

تشافي متمسك باستمرار النجم الذي طلب ضمه

بدأ نادي برشلونة من الآن تحديد قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل عملية إحلال وتجديد كبيرة بالفريق، حيث أن هناك أحد النجوم ضمن استمراره مع الفريق.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن النجم فيران توريس، ضمن البقاء مع فريقه برشلونة للموسم المقبل، في ظل اعتماد مدربه تشافي هيرنانديز عليه بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة أن أداء توريس جعل مدربه تشافي يُشيد به في العديد من المناسبات، الأمر الذي جعله يقلب الطاولة على وضعيته التي كانت غير مستقرة، وتم الاستقرار على استمراره مع البلوجرانا.

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ويعد فيران هو ثاني أفضل هدافي الفريق برصيد 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق بـ14 هدفًا.

ويستطيع توريس اللعب في أي من المراكز الثلاثة الأمامية، كما يلعب في بعض الأحيان كمهاجم ثاني خلف ليفاندوفسكي، فهو يمتلك عقلية رائعة دفعت تشافي للمطالبة باستمراره، بعد أن طلب التعاقد معه في نوفمبر 2021.