إسماعيل بن ناصر يكرم والدته.. هكذا تحتفل الأندية الإيطالية بـ"عيد الأم!"

لفتة طيبة من أندية الكالشيو..

استجابت رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين لمطالبات بعض الأندية بتغيير الأسماء على قمصان بعض لاعبيها في الجولة 36 من المسابقة المحلية.

يأتي هذا الطلب بناء على الرغبة في إحياء مناسبة عيد الأم في إيطاليا، والذي يوافق يوم 12 مايو، يوم ستكون فيه مباريات هامة في الجولة.

وستحمل القمصان أسماء أمهات اللاعبين وفقا للتنسيق مع اللاعبين والمدربين والأندية، وقد شاركت معظم الأندية في هذه اللفتة الطيبة.

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وأهم الأندية التي اقترحت الطلب ميلان وليتشي وكالياري وأودينيزي وتورينو وجنوة وغيرها من الأندية الإيطالية التي تريد إحياء الحدث.

ومن اللافت للانتباه وضع الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر لقب عائلة والدته "بن سحنون" في هذه الخانة، ليشارك في تكريم والدته التي مثل أصولها في الأخير.