"إسعاد الشعب مهمة الحكومة" .. كريم بنزيما يسعد الاتحاد ويثير حسرة ريال مدريد!

كريم بنزيما كان نجم فوز الاتحاد على الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023..

GOAL

كان الفرنسي كريم بنزيما صاحب القول الفصل في فوز الاتحاد السعودي على الصفاقسي التونسي، خلال مباراته الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

كريم بنزيما سجل هدف المباراة الوحيد، الذي جاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعد تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء من المغربي عبد الرزاق حمد الله، قابلها الفرنسي بترويض ذكي ووضع الكرة في الشباك.

وأثبت بنزيما من جديد صحة وجهة نظر الاتحاد في الإصرار على التعاقد معه، كون صاحب الكرة الذهبية يؤكد من جديد أنه أكثر من حاسم حين يتعلق الأمر بحصوله على الكرة داخل منطقة الجزاء.

بنزيما يُسعد شعب الاتحاد!

هدفان في أول مواجهتين، بنزيما لم يدع الفرصة تمر ليؤكد لجمهور الاتحاد أنه جاء ليقدم كل ما لديه من أجل "العميد"، وأنه لن يدخر جهدًا لمساعدة الفريق الجداوي.

وكعادته، يتحرك بنزيما خارج منطقة الجزاء بذكاء، وحين يكون داخل المنطقة، فإن حاسته التهديفية وقراءة أماكن المنافسين قبل التسديد لم تتأثر على الإطلاق.

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال فرصة مثالية لينسجم بنزيما بشكل أكبر مع باقي لاعبي الاتحاد، قبل الدخول في المعترك الأهم خلال موسم 2023-2024، سواء في دوري روشن السعودي، أو دوري أبطال آسيا، حينها سيكون دور بنزيما أهم بكثير من الآن، وإن كان من المؤكد أنه سيواصل التسجيل ومساعدة الاتحاد.

حسرة في ريال مدريد!

هل شاهدت مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة فجر الأحد؟ والتي خرج فيها النادي الكتالوني فائزًا بثلاثية نظيفة رغم السيطرة الملكية شبه المطلقة.

حسنًا، ما افتقد إليه ريال مدريد في تلك المباراة هو مهاجم صريح، شخص يشبه بنزيما الذي خرج من "سانتياجو برنابيو" بنهاية الموسم الماضي، مفضلًا عرض الاتحاد.

جمهور ريال مدريد يشعر بالحسرة بعد كم التسديدات التي ضربت العارضة أمام برشلونة، والفرص المؤكدة التي تفنن لاعبو الملكي في إهدارها، ولو كان بنزيما على أرض ملعب "AT&T" لسجل نصفها على الأقل.

بنزيما كان عاملًا مساعدًا على نجاحات ريال مدريد طوال سنوات وسنوات، والآن جاء الدور على الاتحاد، على أمل أن يكون الفرنسي بوابة "العميد" لحصد المزيد من الألقاب.

GOAL