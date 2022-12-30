إسبانيول يعامل برشلونة بالمثل .. قميص النادي الكتالوني ممنوع في الديربي!

أزمة في الدوري الإسباني.

أعلن نادي إسبانيول رفضه لحضور جماهير برشلونة بقميص ناديهم لمواجهة الغريمين، بعدما قرر البرسا منع أي مشجع من دخول ملعب كامب نو مرتديًا قميص إسبانيول.

إسبانيول رد على الإجراء الذي نفذه برشلونة ولن يسمح لجماهير برشلونة بحضور مباراة الديربي.

وقال إسبانيول في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أبلغ برشلونة فريق إسبانيول أن المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم بشكل فردي ويرتدون ملابس إسبانيول لن يتمكنوا من دخول ملعب سبوتيفي كامب نو".

وأتم: "نتيجة لذلك، سنرد بالمثل في مباراة الإياب".

الجدير بالذكر أن مباراة الديربي الثانية بين إسبانيول برشلونة ستُقام في الأسبوع ال34 من الدوري الإسباني أحد أيام 13 أو 14 مايو 2023.