"إسبانيا بقلبي دفاع من فرنسا" .. أزمة لابورت والمطرب الشهير تتفاقم

تغريدة لم تعجب مدافع النصر والمطرب يعلق

رد المطرب الإسباني ويلي بارسيناس على تصريحات مدافع النصر وإسبانيا أيمريك لابورت بخصوص تغريدته المثيرة للجدل التي أغضبت لاعب "لا روخا".

الخميس الماضي، كتب بارسيناس تغريدة على "X" سخر فيها أن قلبي دفاع المنتخب ضد إيطاليا كانا من أصول فرنسية، في إشارة إلى لي نورمان ولابورت، إذ كتب اسمي اللاعبين بطريقة النطق الفرنسية بشكل ساخر وطلب بعدم المزاح معه بخصوص الأمر.

التغريدة علق عليها لاعب النصر في مؤتمر صحفي وقال إن من يكتب تلك الأشياء يجب أن يفكر في تأثيرها على عائلات اللاعبين، وإن كان الجميع له الحق في إبداء رأيه والتعبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتأخر رد المطرب الإسباني الشهير، وغرد مجدداً السبت قائلاً: "أحياناً لا أدرك تأثير تعليق بسيط بين الأصدقاء على تويتر وما قد يسببه من ضرر، اعتذاري إلى لابورت ولي نورماند، هيا إسبانيا!".

ورغم الاعتذار، ولكن تواصل الهجوم الجماهيري على بارسيناس، إذ طالبوه بعدم الحديث من الأساس في الأمر مجدداً، ووصفه البعض بالأحمق الذي يفسد الأجواء في معسكر الفريق.