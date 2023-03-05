إريك تين هاج: نمت بعمق بعد استبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيل!

المدرب الهولندي مستعد لمواجهة أي عواقب لقراراته؛ حتى لو كانت استبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيل.

لا يقلق الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، بشأن قراراته التي يتحمل عواقبها جيدًا؛ لذا ينام قرير العين حتى لو كان قراره سيشعل أزمة مع النجم السابق لفريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأجلس تين هاج، بجواره على دكة البدلاء كريستيانو في مواجهة ليفربول، أغسطس الماضي، وأشركه في آخر 4 دقائق من فوزهم 2-1 بالدوري الإنجليزي.

مع الحلول ضيوفًا على ليفربول مساء اليوم السبت يتذكر تين هاج أحداث مباراة الدور الأول في تصريحات نقلها موقع "دايلي ميل" إذ قال: "يجب أن أواجه العواقب؛ تأثير القرارات لا يكون على المدى القريب بل المدى الطويل. بالطبع لا يكون أمامك الكثير من الوقت؛ في تلك الفترة أتذكر كان لدينا 10 أيام وكنت أفاضل لاتخاذ القرار الأمثل".

وتابع إريك "كان لدي أسبابي لاختيار الفريق ضد ليفربول. وعلمت برد الفعل لو كانت النتيجة سلبية والتي هي ممكنة دائمًا في كرة القدم. لم أكن قلقًا. أنام بعمق في تلك الليالي. اتخذ قراراتي بناء على احترامي للنادي وللفريق".

واشتعلت من وقتها أزمة مع رونالدو الذي انفجر مهاجمًا مدربه وزملائه وناديه في حوار قبل كأس العالم ليكتب نهاية قصته مع الفريق ويفسخ الطرفان العقد بالتراضي وبعد المونديال انتقل قائد البرتغال للنصر السعودي.

وواصل المدرب الهولندي حديثه عن التركة التي ورثها في مانشستر: "كان هناك فوضى، لن أكذب. اللاعبين الكبار يفضلون الأسس والتعليمات ليس فقط في الملعب. كل المؤسسات التي ليس لديها قواعد أو مبادئ تكون في حالة فوضى".