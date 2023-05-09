إرلينج هالاند في إسبانيا.. لغة صينية من أسطورة بيتيس وطعام صحي لم يفارقه

هالاند وخواكين صداقة بدأت من مطعم في ماربيا

تعيد زيارة النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إلى إسبانيا وتحديدًا العاصمة مدريد ذكرى زيارة سابقة وملاقاة أسطورة إسبانية هو خواكين كشف تفاصيلها شيف المطعم الذي التقيا فيه.

ويحل مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقى هالاند صدفة مع خواكين أسطورة ريال بيتيس لتنشأ صداقة بين اللاعبين رغم فارق السن بينهما ويبدآن بزيارة بعضهما كلما سنحت الفرصة كما يُقال.

التقت صحيفة "آس" مع الشيف لويس كارلوس رودريجيز الذي كان مسؤولًا عن إعداد الطعام لهما في مطعمه بمدينة ماربيا: "إن لم يتم إخبارهما بأي شيء فربما لن يجدا بعضهما".

وواصل سرد ما دار بين الثنائي "خواكين بحس الدعابة أخبر هالاند إن ذهب لبيتيس فلن يجد مكانًا، أعتقد أن هالاند لم يفهم شيئًا وضحك وقال نعم نعم جيد جدًا. خواكين كان يتكلم بشكل طبيعي لكن هالاند كان وكأنه يستمع إلى لغة صينية بالنسبة لي".

وتابع الشيف لويس "طبخت لهالاند 4 مرات، في البداية كان جادًا لكن بعدها كان مرحًا. ابتعد عن السكريات وطلب فواكه وطلب دائمًا نفس الطلب؛ شطيرة برجر فنلندية التي لم تكن على قائمتنا، وسمك دينيس في يوم آخر وحمص وجواكمولي؛ كل شيء صحي".