إرث ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني .. استمتع بأجمل هدف من ركلة حرة في الموسم!

الجولة التاسعة من "لا ليجا" شهدت هدفًا مذهلًا من ركلة حرة مباشرة..

شهدت مباراة فياريال ولاس بالماس في الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا" هدفًا مذهلًا من ركلة حرة مباشرة.

الركلة الحرة سجلها ساؤول كوكو مدافع نادي لاس بالماس، في الدقيقة 45+2 من زمن المباراة، بتسديدة قوية للغاية، سكنت شباك الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن.

طريقة تسديدة كوكو للركلة الحرة المباشرة تشبه إلى حد بعيد طريقة التسديد التي اشتهر بها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد.

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ويفتقر الدوري الإسباني في الآونة الأخيرة إلى اللاعبين الذين يسجلون الركلات الحرة المباشرة بشكل متكرر، وتحديدًا من رحيل رونالدو عن ريال مدريد في 2018، ثم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021.

وعلى مدار عامين، لم يتمكن برشلونة من التسجيل من ركلة حرة مباشرة، وتحديدًا منذ رحيل ليونيل ميسي، وذلك حتى تمكن فيران توريس من التسجيل من ضربة حرة في فوز "البلوجرانا" على ريال بيتيس بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من "لا ليجا".