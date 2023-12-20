"إرث قديم" .. برشلونة ينتظر أموالًا تهبط عليه من سماء إنجلترا!

صراع توتنهام واليونايتد يصب في مصلحة البارسا

يترقب برشلونة تحقيق استفادة جديدة من وراء لاعبه السابق جان كلير توديبو، مع ارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات الشتوية وتنافس أندية كبرى على الفوز بخدماته.

ونفض توديبو الغبار عن نفسه بعد تجربة برشلونة السيئة، حيث يتألق حاليًا مع نيس، بعد رحلة تنقلات شهدت رحيله على سبيل الإعارة لأندية مختلفة منها شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي ونيس الفرنسي الذي تعاقد معه بشكل دائم منذ 2021.

ويعقد توديبو شراكة مثالية مع البرازيلي المخضرم دانتي، ليمثلا واحدة من أنجح ثنائيات الدفاع في الدوري الفرنسي هذا الموسم، لتؤكد تقارير صحفية أن هناك سباقًا بين توتنهام ومانشستر يونايتد، للفوز بخدمات المدافع الفرنسي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة سيجني أرباحًا من رحيل توديبو إلى أحد عملاقي الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن حصل البلوجرانا على 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين متغيرات من وراء المدافع الفرنسي، ولديه نسبة من البيع المستقبلي للاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التنافس الشرس بين توتنهام ومانشستر يونايتد قد يرفع سعر الصفقة، خصوصًا أن نيس لن يفرط فيه بسهولة، وهو ما سيصب في مصلحة برشلونة الذي يحتاج إلى زيادة مداخليه المالية من أجل اقتحام الميركاتو الشتوي.