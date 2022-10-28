"إذا لن تُلبي إدارة الهلال مطالب البليهي سيكون خارج الزعيم"

مدافع الزعيم قد لا يستمر بسبب طلباته

أكد الإعلامي الرياضي علي هبة، على أن المدافع علي البليهي لاعب الهلال، قد يكون خارج أسوار الزعيم، حال عدم تلبية طلباته من جانب الإدارة برئاسة فهد بن نافل.

وينتهي عقد علي البليهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحرة قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

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هبة قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "إذا لن تقدم إدارة الهلال عرض يلبي مطالب علي البليهي، سيكون خارج أسوار النادي".

وأوضح: "البليهي وضع أمام الهلال خيارين، إما زيادة مدة العقد لمدة موسمين مقابل 4 أو 5 مليون في الموسم الواحد، أو الحصول على من 8 إلى 10 مليون ريال في موسم واحد فقط".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "المدافع يريد الاستمرار مع الهلال، ولكن إذا لم يتم تقديم عرضًا يُلبي مطالبه سيكون خارج النادي، وهو دخل حاليًا الفترة الحرة بالفعل منذ 28 سبتمبر الماضي".

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