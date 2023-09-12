فيديو | "إدوارد ميندي كارثة" .. رياض محرز يحرج زميله في الأهلي خلال لقاء الجزائر والسنغال

محرز تسبب في زيادة حدة الغضب من قبل جمهور الأهلي تجاه إدوارد ميندي!

"سنرى من سيتفوق في النهاية!" هكذا أعلن رياض محرز؛ قائد منتخب الجزائر، التحدي في وجه زميله في الأهلي السعودي، إدوارد ميندي؛ حارس مرمى السنغال، وبالفعل فاز في النهاية، ووضع أسد التيرانجا في موقف محرج.

منتخب الجزائر حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف، في لقاء ودي جمع بينهما على أرض الأخير.

هدف المباراة جاء عن طريق فارس شعيبي، بعدما استقبل عرضية رائعة من ركلة حرة نفذها محرز من الجهة اليمنى لوسط ملعب أسود التيرانجا إلى داخل منطقة الجزاء، ليستقبلها زميله برأسية في الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلاويون بالطبع تغنوا بصناعة محرز المتقنة للهدف، لكنه تسبب في زيادة حدة الغضب من ميندي، الذي يتعرض لانتقادات بالفعل من الجماهير السعودية، لتواضع مستواه في الجميع جولات الأولى من دوري روشن السعودي.

التعليقات جاءت على غرار: "ميندي كارثة"، "مقلب"، "حارس سيئ"، وما شابه من أوصاف.

يشار إلى أن ميندي مع الأهلي خلال خمس مباريات استقبل سبعة أهداف، وطالب الجمهور بالاستغناء عنه خلال الميركاتو المنقضي، لكن لم تتحرك إدارة الأهلي نحو استقطاب حارس بديل، بل استغنت عن بديله محمد الربيعي لنادي الهلال.