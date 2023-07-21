إدارة الهلال تتحدى جورج جيسوس .. وترفض طلبه

هل نشاهد "الصدام الأول" بين جيسوس وإدارة نادي الهلال؟!

وجّه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ضربة قاسية إلى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال أعلن عودة جيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم؛ بعد ولايته الأولى التي استمرت من يوليو 2018 إلى يناير 2019.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، رفضت الإدارة الهلالية، طلب المدير الفني البرتغالي؛ بالتعاقد مع حارس أجنبي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الشبكة، عن أن مسؤولي الهلال، قرروا الاكتفاء بالحراس الثلاث "عبد الله المعيوف ومحمد العويس وحبيب الوطيان"، في الموسم الرياضي القادم؛ على أن يتم التعاقد مع أجانب، في مراكز أخرى.

جدير بالذكر أن مصادر هلالية أكدت لـ"GOAL"، طلب جيسوس، التعاقد مع حارس أجنبي في الصيف الحالي؛ لعدم قناعته بمستويات المعيوف والعويس.