"على إدارة الاتحاد تحمل التبعات القانونية!" .. عبدالرزاق حمدالله يحسم قراره نهائيًا

مفاجأة جديدة في مستقبل عبدالرزاق حمدالله..

تحدث الإعلامي الرياضي المغربي خالد ياسين، عن "مستقبل" مواطنه عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

الساعات الماضية شهدت تأكيدات إعلامية، على قرار من الإدارة الاتحادية، بـ"الاستغناء" عن حمدالله، في الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل منح الحرية إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما، في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. كشف ياسين خلال مقطع فيديو، مساء اليوم الخميس، عن عدم إبلاغ الإدارة الاتحادية - حتى اللحظة -، المهاجم المغربي الكبير بـ"الاستغناء عنه"، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن حمدالله أيضًا، متمسك بالبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ خاصة أن عقده مستمر حتى 30 يونيو 2025؛ مؤكدًا على أن هذه المعلومات وصلت إليه بالفعل.

وحذر خالد ياسين، الإدارة الاتحادية من "فسخ" عقد حمدالله من طرفٍ واحد فقط، خاصة في ظل رفض اللاعب الرحيل؛ قائلًا: "عليها وقتها أن تتحمل التبعات القانونية والمالية".

أيضًا.. نفى ياسين، وجود أي "خلافات" بين عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما، معتبرًا أن المشكلة في الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول، الذي لا يستطيع توظيف الثنائي معًا داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى عدم قدرته على إقناع أي لاعب، بالجلوس على دكة البدلاء.

وشدد ياسين، على أن "خطأ" الإدارة الاتحادية الكبير؛ كان الاستماع إلى بنزيما، وإقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من قيادة الفريق، ومن ثم التعاقد مع جاياردو، الذي سقط معه العميد في "المستنقع"؛ على حد قوله.