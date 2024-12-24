"سئمنا مما يحدث".. إحباط كبير داخل ريال مدريد بسبب مواعيد مباريات الليجا

ماذا يحدث؟

يعاني لاعبو ريال مدريد من أزمة كبرى تتعلق بمواعيد مباريات الفريق خارج ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "هناك سخطًا كبيرًا داخل الفريق والنادي، بسبب المواعيد التي يلعبون فيها المباريات خارج الديار، اللاعبون يشعرون بالتعب والإحباط".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في النادي: "لقد سئمنا من أننا في كل مرة نلعب مباراة خارج مدريد، لا نعود إلى المنزل قبل الثالثة صباحًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت المصادر: "وفي اليوم التالي نذهب للتدريب، إذا كان من الصعب الاستراحة مع كثرة المباريات، فتخيل الأمر مع هذه المواعيد".

ولعب ريال مدريد 13 مباراة خارج الديار هذا الموسم، واحدة منها فقط بدأت قبل الساعة التاسعة مساءً (أمام ليجانيس).

الأمر لن يتغير في المباراة القادمة، حيث سيواجه فالنسيا في ميستايا في التاسعة مساءً، إلا أنه سيخوض مباراة كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا في الساعة السابعة مساءً.