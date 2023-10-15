إحباط سالم الدوسري .. "لا تتوافر بك معايير التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا!"

ناصر الشمراني؛ نجم الهلال السابق، كان آخر سعودي حصد الجائزة عام 2014، فهل يلحق به التورنيدو؟

رسالة محبطة وصلت لسالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأفضل في آسيا من قبل الاتحاد القاري.

الاتحاد القاري كان قد أعلن قبل أيام عن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، والتي شهدت بجانب التورنيدو، المعز علي؛ لاعب الدحيل القطري، والأسترالي ماتيو ليكي؛ لاعب ملبورن سيتي الأسترالي.

لكن وفقًا للصحفي بدر بالعبيد؛ المهتم بالشأن الآسيوي، فإن نجم الزعيم بعيد بعض الشيء عن الجائزة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالعبيد قال خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "أتمنى التوفيق لسالم لحصد الجائزة، لكن أرى أن الأسترالي هو من سيحققها، فلا صحة لما يردده البعض عن كون معايير التتويج بالجائزة تشمل المشاركة في كأس العالم للأندية، المونديال يدخل ضمن جوائز أفضل لاعب محترف في آسيا فقط".

وأضاف: "أما أفضل لاعب في آسيا فمعاييرها مختلفة وفقًا للمعايير فالأسترالي هو الأقرب لحصد الجائزة".

يشار إلى أن الحفل من المقرر أن يقام في العاصمة القطرية "الدوحة"، في الـ31 من أكتوبر الجاري، في أول حفل يقام لهذه الجائزة من أربع سنوات، حيث كان القطري أكرم عفيفي؛ نجم السد، آخر من نالها عام 2019. (طالع معايير التتويج بالجائزة)