إجراء تأديبي أم انتكاسة؟ بول بوجبا يغيب عن مواجهة يوفنتوس ضد سامبدوريا!

يوفنتوس أكد غياب بول بوجبا عن مواجهة سامبدوريا في الجولة 26 من الدوري الإيطالي..

تأكد غياب الفرنسي بول بوجبا عن مواجهة يوفنتوس ضد سامبدوريا التي تقام مساء الأحد لحساب الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، بسبب مشاكل عضلية.

يوفنتوس أعلن على موقعه الرسمي أن بوجبا ليس في القائمة المستدعاة للمباراة بسبب مشكلة عضلية شعر بها أثناء التدريب صباح اليوم، الأحد.

بوجبا غاب عن مواجهة يوفنتوس أمام فرايبورج الألماني التي أقيمت مساء الخميس الماضي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بسبب إجراء تأديبي.

الإصابة الجديدة التي تعرض لها بوجبا تمثل انتكاسة لم تكن في الحسبان حيث بدأ الفرنسي موسمه مع يوفنتوس للتو، بعدما غاب منذ بداية موسم 2022-23 بسبب إصابة في الركبة، حتى عاد في مواجهة الديربي ضد تورينو يوم 28 فبراير الماضي، ثم خاض مواجهة روما في الخامس من مارس.

يذكر أن بوجبا عاد إلى يوفنتوس بعد ستة مواسم من رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث انضم إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر".