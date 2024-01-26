إجبار التعاون ولاعب شاب .. كواليس صفقة انتقال ميدران المفاجئة إلى الاتفاق!

تعرف على الكواليس وراء صفقة ميدران

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تتساءل الجماهير عن سبب صفقة انتقال النجم ألفارو ميدران لاعب وسط التعاون إلى نادي الاتفاق بشكل مفاجئ، على الرغم من أن اللاعب الإسباني كان متألقًا بشكل كبير مع فريق الذئاب.

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وأعلن الاتفاق اليوم الجمعة، عن إتمام التعاقد مع ميدران خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه لما تبقى من الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي نواف العقيل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن صفقة ميدران تمت لأن التعاون لا يُريد خسارة اللاعب بالمجان، لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي فإن سكري القصيم كان مُجبرًا على التخلي عنه.

هذا بجانب أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرار المدير الفني للاتفاق، تمسك بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، الأمر الذي جعل النواخذة يتفقون مع التعاون على شراء المدة متبقية من عقده.

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ومن ضمن شروط الصفقة، أن هناك لاعبًا شابًا في صفوف نادي الاتفاق، سينتقل إلى صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.

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