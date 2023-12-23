استغل الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، فرصة استراحة فريقه (إجازة عيد الميلاد)، من أجل السفر إلى سندرلاند ومشاهدة مباراة شقيقه الأصغر "جوبي".

وتم تصوير بيلينجهام في مدرجات ملعب النور، قبل مباراة سندرلاند مع كوفنتري سيتي في الشامبيونشيب، التي انتهت بخسارة فريق شقيقه (0-3) على أرضه.

كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا حاضرًا لمشاهدة شقيقه جوبي الذي يصغره بعامين، وهو يلعب في خط الوسط، ليبدأ أول مباراة للمدرب الجديد مايكل بيل، علمًا بأنه سجل 4 أهداف هذا الموسم، ليلفت أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويقدم بيلينجهام مستويات مبهرة هذا الموسم مع ريال مدريد، إذ سجل 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بمختلف المسابقات، كما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

ويستعد بيلينجهام الذي يتصدر ترتيب هدافي الليجا برصيد 13 هدفًا، لمواجهة مايوركا يوم 3 يناير المقبل، علمًا بأن النادي الملكي يحتل صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة.