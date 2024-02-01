"إجابة لا تحتاج لترجمة" .. إنريكي يرد بكلمة حاسمة حول مستقبل مبابي

ريال مدريد يتمسك بالصفقة بعد انتهاء الهدنة مع باريس

فاجأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، الصحفيين برد غير متوقع عند سؤاله عن مستقبل نجم فريقه الفرنسي كيليان مبابي.

وتدور الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو المقبل، مما جعله حرًا في التوقيع لأي نادٍ اعتبارا من أول يناير الماضي.

وسئل إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل مباراة فريقه المقررة غدًا الجمعة أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي، عن حقيقة حديث مبابي معه بشأن القرار النهائي.

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ورد إنريكي بكلمة حاسمة: "لا.. مبابي لم يبلغني بما ينوي فعله، أظن أن الإجابة لا تحتاج إلى ترجمة".

يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، كانت قد ذكرت أن ريال مدريد لا يزال طموحًا في هذه الصفقة، ولا يستبعد إمكانية انضمام النجم الفرنسي خلال الصيف المقبل، ليجاور كل من جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، خصوصًا بعد انتهاء الهدنة مع باريس.

في سياق متصل تحدث المدرب الإسباني أيضا عن إمكانية تعزيز دفاع الفريق بصفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، لكنه رد ساخرًا "لم أحضر ساعتي معي، ولكن أعتقد أن باب الانتقالات سيغلق في غضون ربع ساعة".