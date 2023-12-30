"إجابة صادمة للعقيد".. كوبر: لهذا السبب استبعدت السومة من قائمة سوريا

"أتفهم غضب اللاعب والجمهور.. ولكن!"

فاجأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، الجميع باستبعاد المهاجم عمر السومة، من قائمة نسور قاسيون التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في الدوحة خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

وأعلن كوبر قائمته التي ضمت 26 لاعبًا، من بينهم 18 محترفا في الخارج و8 محليين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في دمشق، حيث ضمت قائمة سوريا 6 لاعبين جدد، هم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، ولاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، والمهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، والمدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، والحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، والمدافع ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وكشف كوبر عن سبب استبعاده للسومة، قائد المنتخب والمحترف بصفوف العربي القطري، قائلًا: "حرصت على اختيار اللاعبين الذين يفيدون المنتخب، كل اللاعبين عندي سواسية".

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وأضاف المدرب الأرجنتيني: "أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبًا معينًا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبًا وحزينًا، لكن مصلحة المنتخب أهم".

وأشار كوبر إلى أن حظوظ سوريا في البطولة الآسيوية قائمة، قائلًا: "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيدا".

وكان السومة قد خرج في تصريحات للإذاعة، هاجم من خلالها كوبر، قائلًا: "كوبر لا يحب أن يلعب بأسلوب هجومي، وكل تركيزه في الحصص التدريبية على الناحية الدفاعية فقط، وطوال فترة تواجدي مع المنتخب لم يقم إلا بحصة أو حصتين تدريبيتين هجوميتين، بعد صدور القائمة لم أتواصل مع أحد، وأنا حزين على وضع كرة القدم السورية، وهم يضحكون علينا".