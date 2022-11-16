إثارة الجدل مستمرة.. رونالدو تحدث عن ميسي أيضًا!

يبدو أن تصريحات رونالدو النارية لن تتوقف

أعلن الصحفي البريطاني بيرس مورجان عن وجود أجزاء جديدة لم تنشر بعد من حوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

ونشر مورجان تغريدة عبر موقع تويتر يوضح فيها أن هناك تصريحات هامة للغاية من صاروخ ماديرا بشأن منافسه السابق في برشلونة، ليونيل ميسي.

حيث كتب مورجان: "يسأل الكثير من الناس عما إذا كان قد تحدث رونالدو عن ميسي في مقابلتي.. نعم، وما قاله سيحتل عناوين ضخمة من الصحف".

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2022

وكان النجم البرتغالي قد تحدث فيما نشر في السابق عن مدربه الحالي إريك تين هاج، وشعوره بالخيانة من قبل إدارة مانشستر يونايتد، كما تطرق أيضًا إلى رالف رانجنيك وبعض الملفات الأخرى.

لكن يبدو من تغريدة مورجان أن رونالدو سوف يتحدث عن ميسي أيضًا، ولا نعلم محتوى الحديث ونوعية الكلام، لكن من المتوقع أن تثير الجدل مثلما حدث من خلال ما نشر في الأيام الماضية.