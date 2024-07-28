"هل تملكون مشاهدين؟" .. إبراهيموفيتش يسخر من مانشستر سيتي!

ميلان انتصر ودياً على سيتي بحضور زلاتان

سخر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يعمل حالياً مع إدارة ميلان، على طريقته الخاصة من مانشستر سيتي على هامش ودية الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتصر ميلان ودياً فجر الأحد على بطل إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بفضل هدفين من لورنزو كولومبو وهدف من ماركو ناستي، مقابل هدفين من إرلينج هالاند وجيمس ماكتي.

وعلى هامش اللقاء، استضافت قناة سيتي الخاصة إبراهيموفيتش، ولكن إبرا لم يكن رحيماً بمقدمي اللقاء وقال: "قناة سيتي؟ هل تملكون مشاهدين من الأساس في هذه القناة؟"، ليرد أحد المقدمين: "نملك الكثير، نحن على يوتيوب! وجه التحية لهم يا رجل!".

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جولة ميلان في الولايات المتحدة بدأت بلقاء السيتي والذي سبقه ودية في أوروبا مع رابيد فيينا انتهت بالتعادل 1-1، وستتواصل التحضيرات بمقابلة الثنائي ريال مدريد وبرشلونة في الأيام المقبلة.

سيتي من جانبه بدأ ودياته بمقابلة مع سلتيك انتهت بخسارته 4-3، وسيلعب هو الآخر مع برشلونة وبعدها مع تشيلسي قبل لقاء الدرع الخيرية ضد يونايتد في العاشر من أغسطس.