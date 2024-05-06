"إبراهيموفيتش التقليد" .. إنتر يعرض مهاجمه على أندية الدوري السعودي

المهاجم مطلوب كذلك في أوروبا

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كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عن عرض إنتر المتوج حديثًا بلقب الدوري الإيطالي مهاجمه على أندية أوروبية وسعودية لشرائه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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الحديث عن النمساوي ماركو أرناوتوفيتش المرتبط مع إنتر بعقد يمتد حتى صيف 2025، والذي سجل هدفين وصنع 3 خلال 25 مباراة هذا الموسم في السيري إيه لم يلعب منها سوى 3 أساسيًا.

الصحيفة الوردية أوضحت أن إنتر يبحث عن مشترٍ لصاحب الـ35 عامًا، سواء في أوروبا أو السعودية، مشيرة إلى أن النادي حدد سعر اللاعب بـ5 ملايين يورو تقريبًا.

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أرناوتوفيتش معروف في الإعلام الإيطالي بالنسخة المقلدة من النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، حيث يشتركان في الجسد القوي والصلابة والشخصية الجريئة المتهورة أحيانًا داخل وخارج الملعب.

المهاجم الذي لعب في النمسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والصين سبق أن قال عنه جوزيه مورينيو أنه أخبره حين وصل إنتر صيف 2009 وهو في عامه الـ18 بأنه أفضل من إبراهيموفيتش وهيرنان كريسبو وخوليو كروز مهاجمي النيراتزوري في ذلك الوقت.

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