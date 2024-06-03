أي "نحس" هذا! .. استبعاد نجم النصر من معسكر المنتخب السعودي

السعودية تستعد لمواجهة باكستان والأردن

أعلن حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر لمواجهة باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء استبعاد مهاجم النصر بسبب الإصابة، حيث أظهر التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب حاجته لبرنامج علاجي لمدة تتتجاوز موعد خوض المباراتين القادمتين.

مهاجم النصر الذي جدد عقده مع ناديه مؤخرًا يعيش حالة من "النحس" مع الأخضر، إذ تم استبعاده كذلك من مواجهة باكستان والأردن ذهابًا في نوفمبر الماضي لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد تعافيه الحديث من الإصابة.

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اللاعب صاحب الـ23 عامًا بدأ مسيرته مع الفريق الأول للمنتخب السعودي بمواجهة جامايكا وديًا في 14 نوفمبر 2020، وبعد ظهوره في 5 مباريات عام 2021 ومباراتين عام 2022 اختفى تمامًا عن مباريات 2023 للإصابة، حتى كانت عودته في المواجهة الأخيرة أمام طاجيكستان يوم 26 مارس الماضي.

حالة "النحس" الملازمة لأيمن يحيى لم تتوقف عند المنتخب الأول، بل كان اللاعب قد طُرد من مواجهة المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره الأوزبكي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في قطر مؤخرًا، وقد خسر الأخضر تحت 23 عامًا اللقاء 2-0 وفقد فرصته في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.