"أي فخر؟ لقد استهزأتم بالشعار!" .. الجمهور القطري يصب غضبه على عبد الكريم حسن

بعد 15 يومًا من الوداع المخزي، لاعب الأدعم يعلق تعليقًا باهتًا أغضب الجماهير

ظهر عبد الكريم حسن؛ ظهير أيسر منتخب قطر، لأول مرة عقب الوداع المخزٍ للأدعم، لكأس العالم 2022، ليعلق تعليقًا باهتًا على ما قدمه فريقه في الحدث العالمي.

الأدعم ورغم أنه صاحب الأرض والجمهور في البطولة إلا أنه قدم أداءً أقل من المتواضع، تسبب في تلقيه ثلاث هزائم أمام الإكوادور والسنغال وهولندا، ليودع من دور المجموعات.

وبعد 15 يومًا من وداع قطر للبطولة، خرج عبد الكريم حسن ليثني على روعة التنظيم، مؤكدًا أنه وزملائه تعلموا من الدرس، والذي سيعود بالنفع على مستقبل الكرة القطرية، فكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شعور لا ينسى... فخور بمشاركتي في بطولة كاس العالم وشكراً لكل من ساهم واجتهد من كل الجهات في سبيل تحقيق هذا الحدث العظيم، كانت تجربة ودرس اتعلمنا منه الكثير لمستقبل الكرة القطرية، الف مبروك لقطر نجاحها في تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم فاقت كل التوقعات".

تعليق لاعب العنابي استفز الجمهور، الذي كان ينتظر منه الاعتذار لما شعر به من خيبة أمل كبيرة، موضحًا أن البلد سخرت كل شيء للفريق على مدار 12 عامًا، لكن اللاعبون أهدروا الجهود بالكامل، معتبرًا إياهم قاموا بالاستهزاء بشعار المنتخب الوطني.

يذكر أن المنتخب القطري شاركت في المونديال لأول مرة في تاريخه، بصفته البلد المستضيف، وشارك في عدة مسابقات أوروبية ولاتينية ككوبا أمريكا وكونكاكاف الكأس الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، من أجل التجهيز لهذا الحدث، لكن في الأخير ظهر بصورة باهتة.