أين يقام كأس العالم 2034؟

كل ما تريد معرفته عن الدولة التي تستضيف مباريات مونديال 2034...

بدأ العد التنازلي للكشف عن الدول التي تقدمت بملفها لاستضافة مباريات مونديال 2034، والذي من المنتظر أن تستضيفه إحدى دول قارة آسيا، أو أوقيانوسيا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وافق بالإجماع على أن استضافة المغرب، إسبانيا، والبرتغال، مباريات مونديال 2030، في النسخة الاستثنائية والمئوية من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مكان إقامة كأس العالم 2034.

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ما هي الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034؟

هناك العديد من الدول التي ترغب في استضافة مباريات كأس العالم 2034، ولكن حتى الآن هناك لم يتقدم أحد بشكل رسمي بملف لاستضافة البطولة، إلا المملكة العربية السعودية.

السعودية تقدمت بملف رسمي في الرابع من أكتوبر 2023، من اجل استضافة مباريات مونديال 2034، مع دعم العديد من الدول التي ترغب في استضافة المملكة للبطولة المرتقبة.

وتعتبر السعودية، هي البلد الأقرب لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، لقوة ملفها، فالمملكة بدأت بالفعل في تجهيز البنية التحتية وتجهيز الملاعب من أجل استضافة الحدث الكروي الأهم في العالم.

وبخلاف السعودية، هناك بعض الدول التي ترغب في استضافة كأس العالم 20234، ولكن حتى الآن لم يتقدم أي منهم بملفه بشكل رسمي، وعلى رأس تلك الدولي، هي أستراليا وكذلك الصين ومعهم ماليزيا وسنغافورة.

متى يتم الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034؟

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، البلاد التي ترغب في استضافة كأس العالم 2034، مهلة حتى آخر أكتوبر الحالي من أجل تقديم ملفات الاستضافة قبل أن يتم غلق باب التقديم.

وسيتعين على البلاد التي قدمت ملفها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إعادة تقديم الملف بشكل أوضح وأوسع إلى فيفا، قبل نصف يوليو 2024.

وسيتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي بشأن البلد التي تستضيف مباريات كأس العالم 2034، في نهاية عام 2024.

متى يقام كأس العالم 2034؟

من المقرر أن تقام مباريات كأس العالم 2034 في الصيف، لكن "فيفا" لم يكشف بعد التفاصيل الكاملة لمواعيد البطولة.

ومن المرجح أن تنطلق البطولة في يونيو أو يوليو 2030، كما جرت العادة في بطولات كأس العالم.

ولكن في حال استضافة المملكة العربية السعودية، لمباريات البطولة، قد نرى بعض التغييرات في المواعيد بسبب الطقس الحار، وتتأجل البطولة إلى شتاء 2034، كما حدث في مونديال قطر 2022.