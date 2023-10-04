أين يقام كأس العالم 2030؟ وما الدول المستضيفة؟

كل ما تريد معرفته عن مكان إقامة النسخة المئوية من كأس العالم، والتي ستشهد حدثًا تاريخيًا فيما يخص باستضافة المونديال..

في حدث تاريخي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل هامة بشأن الاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق بطولة كأس العالم، والذي سيتزامن مع مونديال 2030.

مجلس "فيفا" اتخذ قرارًا رئيسيًأ فيما يتعلق بتقديم ملفات استضافة النسخة المئوية لكأس العالم في 2030، وذلك خلال اجتماعه الذي عقده عبر الفيديو من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أين يُقام كأس العالم 2030؟

"فيفا" أصدر بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم 2030، حيث من المقرر أن تجمع النسخة المئوية من المونديال ثلاث قارات وستة دول.

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وأكد "فيفا" في بيانه أن ذلك يأتي كدعوة للعالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة ومئوية كأس العالم، ولكرة القدم نفسها.

ما هي الدول المستضيفة؟ أبرز المدن والملاعب

وافق مجلس "فيفا" بالإجماع على أن الملف الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، حيث سيستضيف الثلاثي البطولة في عام 2030 وتتأهل تلك المنتخبات تلقائيًا من المقاعد المخصصة الحالية.

لكن هناك شرط، وهو إكمال عملية تقديم العطاءات الناجحة التي أجراها "فيفا" و قرار من كونجرس الاتحاد الدولي في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول بطولة لكأس العالم على الإطلاق، وافق مجلس "فيفا" بالإجماع على استضافة حفل احتفال بالذكرى المئوية الفريدة في عاصمة أوروجواي، مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة على الإطلاق، والتي أقيمت في عام 1930.

وبالإضافة إلى أوروجواي، فإن الأرجنتين وباراجواي سيستضيفان أيضًا المباريات الافتتاحية لكل منتخب في كأس العالم 2030، وبعد المباريات الثلاث الأولى، ستسافر منتخبات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ومنافسيهم الثلاثة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال لبقية البطولة، ليقام حفل الافتتاح في المغرب أو البرتغال أو إسبانيا.

ومن المرجح أن تستضيف ملاعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد و"كامب نو" في مدينة برشلونة، بالإضافة إلى مركب محمد الخامس في المغرب، وملعب "دو دراجاو" في بورتو، مباريات كأس العالم 2030.

محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية أشارت إلى أن 4 أو 5 ملاعب في المغرب ستسضيف البطولة، إلى جانب 3 ملاعب في البرتغال، وحوالي 10 ملاعب في إسبانيا.

متى يُقام كأس العالم 2030؟

من المقرر أن تقام النسخة المئوية من المونديال في صيف 2030، لكن "فيفا" لم يكشف بعد التفاصيل الكاملة لمواعيد البطولة.

ومن المرجح أن تنطلق البطولة في يونيو أو يوليو 2030، كما جرت العادة في بطولات كأس العالم.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030؟

ستكون بطولة كأس العالم 2030 ثاني نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبًا بعد مونديال 2026.

وستضمن ست منتخبات مقاعدها تلقائيًا في كأس العالم 2030، هي المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، وأوروجواي، والأرجنتين، وباراجواي.

فيما ستتنافس بقية المنتخبات أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على 42 مقعدًا للمشاركة في النسخة التاريخية من المونديال.

ماذا قيل عن ملف استضافة كأس العالم 2030؟

أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لقد كانت أهدافنا عالية وأحلامنا كبيرة، كأس العالم المئوية 2030 تبدأ من حيث بدأ كل شيء".

فيما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نقلها موقع "فيفا" الرسمي: "في عالم منقسم، يتحد فيفا وكرة القدم، لقد وافق مجلس فيفا، الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، والتي أقيمت نسختها الأولى في أوروجواي عام 1930 بالطريقة الأنسب".

وأضاف: "نتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - أوروجواي والأرجنتين وباراجواي - مباراة واحدة لكل من كأس العالم 2030، وستقام أول هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب حيث بدأ كل شيء، في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "اتفق مجلس فيفا أيضا بالإجماع على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا".

وأردف: "ليس فقط من أجل كرة القدم ولكن أيضًا لتوفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد، يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والاندماج".

وأكمل: "في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وباراجواي والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم".

أين يُقام كأس العالم 2034؟ وما فرصة السعودية لاستضافته؟

تم الاتفاق أيضًا على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، سيتم إجراء عمليات تقديم العطاءات لنسختي 2030 و2034 بشكل متزامن.

ومع استضافة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" لبطولة عام 2026، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبيول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للمونديال في عام 2030، وتماشيًا مع سياسة التناوب الخاصة به، فإن "فيفا" سيرحب فقط بعروض استضافة كأس العالم 2034 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

وبذلك سيكون أمام السعودية فرصة مؤكدة لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن نيته لتقديم ملف رسمي لاستضافة المونديال.