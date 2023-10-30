أين يحتفظ ليونيل ميسي بالكرات الذهبية التي فاز بها في مسيرته؟!

النجم الأرجنتيني في حيرة؟!

يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد أبطال العالم ولاعب إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق الرقم القياسي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية عبر تاريخها.

ميسي الفائز بسبع كرات والذي يوشك على الحصول على الكرة الذهبية الثامنة ربما يكون في حيرة من أمره بشأن المكان الذي سيتحفظ فيه بها.

أين يحتفظ ميسي بكراته الذهبية السابقة؟

حصل ميسي على ست كرات ذهبية بينما كان يرتدي قميص برشلونة، والكرة الذهبية السابعة حصدها بقميص باريس سان جيرمان لكن عن موسم لعبه مع برشلونة.

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وطوال مسيرة ميسي كان النجم الأرجنتيني يحتفظ بالكرات الذهبية الخاصة به في متحف نادي برشلونة الذي كان طوال الوقت ناديه الأول والوحيد.

حتى عندما حصد الكرة الذهبية السابعة فقد منحها لمتحف النادي الكتالوني، نظرًا لكونه فاز بها عن موسم كان يرتدي فيه قميص البلوجرانا، ويتم عرضها هناك في الوقت الحالي.

أين سيحتفظ ميسي بالكرة الذهبية الثامنة؟

تبدو تلك مشكلة عالم أول حقًا، ورفاهية لا يملكها أي لاعب حول العالم، فميسي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الجماعية ربما لا يجد مكانًا مناسبًا للقب الثامن في الكرة الذهبية.

الكرة التي سيحققها بفضل إنجازه الكبير مع الأرجنتين في كأس العالم بقطر 2022 سيكون النجم الكبير في حيرة من أمره بشأن مكان الاحتفاظ بها.

وضعها في متحف برشلونة لن يكون مناسبًا، فليونيل لم يرتد قميص النادي الكتالوني طوال الموسم، فقط ارتدى قميص باريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

ربما سيتركها في منزله، أو سيمنحها للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الذي وضع إيمانه وثقته فيه بعد اعتزاله قبل عدة مواسم دوليًا، عندما ضغطوا عليه للعودة من جديد.