"أين ميسي ورونالدو؟" صلاح يختار ملهمه في دوري الأبطال.. وإجابة غريبة من جورجينيو!

هذا هو بطل محمد صلاح المفضل في دوري أبطال أوروبا

يستعد عالم كرة القدم لعودة منافسات اللعبة على مستوى الأندية، وأحد أهم المنافسات على الإطلاق، دوري أبطال أوروبا التي تنطلق جولتها الثالثة الأسبوع المقبل.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "إكس" مقطعًا قصيرًا لنجوم مختلفين حول العالم ممن يشاركون في نسخة العام الحالي من المسابقة، مع سؤال: "من اللاعب الذي يأتي إلى ذهنك حين يتم ذكر دوري أبطال أوروبا؟".

البداية كانت من المصري محمد صلاح نجم ليفربول والذي قال: "ربما زين الدين زيدان!" وهي نفس الإجابة التي تشارك فيها مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما رأي ماتيو كوفاتشيتش نجم مانشستر سيتي أن "إنييستا" هو من يذكره دومًا بدوري الأبطال، وقال بوكايو ساكا نجم آرسنال إنه نيمار.

أليكسيس ماك أليستر نجم ليفربول أشار إلى أن تييري هنري أكثر من يذكره بدوري الأبطال، بينما ذهب حارس مرمى السيتي إيديرسون إلى مواطنه رونالدينيو.

تشابي ألونسو ذهب إلى اسمين في مركز خط الوسط الذي يعد من أهم أساطيره، وهما كلارينس سيدروف نجم ميلان وإنتر وريال مدريد الأسبق، ولوكا مودريتش اللاعب الوحيد من اختيارات اللاعبين الذي لا يزال يشارك في البطولة.

الإيطالي جورجينيو قال مازحًا إن الإجابة هي "جورجينيو" بينما ذهب كايل ووكر إلى ريكاردو كاكا، ولاوتارو مارتينيز إلى مواطنه دييجو ميليتو.

الغريب أن أيًا من اللاعبين لم يذكر أبدًا اسمي أهم لاعبين على المستوى الرقمي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.