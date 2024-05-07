تم التواصل مع تين هاج بالفعل

قام نادي بايرن ميونخ الألماني، بتحديد 3 خيارات أساسية من أجل التعاقد مع مدرب بديل لتوماس توخيل الذي سيرحل بنهاية هذا الموسم.

بايرن سبق أن حاول التعاقد مع يوليان ناجلسمان ولكنه قرر البقاء مع منتخب ألمانيا، كما رفض رالف رانجنيك ترك النمسا من أجل البافاري في مفاجأة مدوية.

ووسط الأنباء حول ارتباط بايرن بإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، قال الصحفي توبي ألتشافل من صحيفة "بيلد" الألمانية، إن هناك هدفين آخرين بالإضافة للهولندي وهما هانز فليك وروبرتو دي زيربي.

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فليك الذي ارتبط بالانتقال لبرشلونة قبل بقاء تشافي يحظى بدعم مجلس إدارة بايرن بشكل كبير، وذلك بسبب نجاحه مع الفريق في الفترة الأولى التي عمل بها في أليانز أرينا، وتحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لدي زيربي فيرفض بايرن فكرة الاستسلام في جلب الإيطالي رغم تمسكه بالبقاء في برايتون، حيث هناك حالة من الإعجاب داخل النادي بفلسفته وأسلوب لعبه.

وأخيرًا يأتي تين هاج الذي لا يمانع العودة إلى بايرن من جديد في حالة رحيله عن يونايتد، خاصة وأن ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن تواصل معه بشكل شخصي.

ويخرج من هذه القائمة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، رغم الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول تفاوض النادي الألماني معه.