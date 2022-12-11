أين أجد رونالدو؟ رد ساخر على أشهر "يوتيوبر" يبحث عن كريستيانو في مانشستر!

رحلة البحث عن رونالدو

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، استقل صانع المحتوى "دارين واتكينز" المعروف بـ "Speed" رحلة إلى مانشستر لحضور مباراة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة مساء الخميس بين الشياطين الحمر وأستون فيلا في أولد ترافورد.

وحاول صانع المحتوى الشهير رؤية نجمه المحبب كريستيانو رونالدو داخل الملعب، لكنه غاب عن قائمة يونايتد في الفوز على أستون فيلا بنتيجة 4-2.

وتواجد "سبيد" في الشوارع الإنجليزية للبحث عن رونالدو الذي حاول أن يشاهده، في محاولة العثور على نجمه، وسأل العديد من الناس عن مكان كريستيانو، وأخيرًا جاءته إجابة من سيدة قالت: "ستجده في صندوق الست ياردات".

وكان البرتغالي قد غاب عن قائمة المباراة بسبب المرض، الأمر الذي أحزن صانع المحتوى الذي كتب على تويتر: "أنا أبكي الآن. سافرت طوال الطريق إلى مانشستر لمشاهدة رونالدو وهو لن يلعب".

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد رفقة فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة نادي فولهام يوم الأحد ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.