"أين المدلك الثالث؟".. لينيكر يصدم الجميع بنكتة جنسية عن رونالدو أمام فرنسا!

واقعة غريبة خلال تحليل المباراة المثيرة في ربع نهائي اليورو

في ليلة حزينة قضاها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخروج من يورو 2024، قرر المحلل الإنجليزي جاري لينيكر إلقاء نكتة صادمة للمشاهدين عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية.

البرتغال ودعت اليورو أمس، الجمعة، بالخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف، حيث سجل رونالدو ركلته بنجاح بينما أهدر جواو فيليكس ركلة تسببت في خروج بلاده.

القصة بدأت بتعليق من ريو فيرديناند خلال تحليل المباراة في استوديو "بي بي سي"، عندما شاهد رونالدو يتلقى تدليكًا في ساقيه قبل الوقت الإضافي، وقال النجم الإنجليزي السابق:"لديه مدلكان يقومان بتدليك ساقيه، ما الذي يحدث؟ مدلك واحد لكل ساق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد عليه لينيكر بنكتة جنسية قائلًا:"لحسن الحظ ليس لديه ثلاثة".

وانفجر جميع الحاضرين بالضحك بعد هذه النكتة التي ألقاها لينيكر، وحاول البرتغالي جوزيه فونتي تغيير الموضوع سريعًا باعتباره من الأصدقاء المقربين من رونالدو.

جدير بالذكر أن نجم النصر السعودي أنهى اليورو دون تسجيل أي أهداف، وهي واقعة لم يسبق لها الحدوث على مدار مشاركاته في البطولات الدولية الكبرى.