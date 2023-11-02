"أين الاحترام" .. توماس مولر ينتقد لاعبي بايرن ميونخ بعد توديع كأس ألمانيا!

توماس مولر يوجه انتقادات عنيفة لزملائه في بايرن ميونخ..

تلقى نادي بايرن ميونخ ضربة موجعة مساء الأربعاء، بوداع منافسات بطولة كأس ألمانيا 2023-2024 من دور الـ32، بعد خسارته الصادمة بهدفين لهدف أمام نادي ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الألماني.

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي" الرياضية، كشفت عن تطور مثير في تعامل لاعبي بايرن ميونخ مع جمهور الفريق الذي توجه إلى مدينة ساربروكن لمشاهدة فريقها يتعرض للإذلال أمام الفريق المتواضع.

وأكدت "سكاي" أن 5 لاعبين فقط من بايرن ميونخ توجهوا إلى الجماهير بعد نهاية المباراة للحديث معهم، فيما توجه باقي اللاعبين مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس.

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وحسب التقرير، فقد توجه توماس مولر، ويوشوا كيميش، وماتيس تيل، وليروي ساني، وبونا سار، لمحاولة التهدئة من صدمة الجماهير والحديث معهم بعد الخسارة الصادمة.

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فيما انتقد مولر زملائه في الفريق لعدم تقدير المشجعين الذين توجهوا خلف الفريق، وقال مولر: "من المنطقي، كما هو الحال في كثير من الأحيان، يهتم المشجعون أكثر بالنتيجة والمباراة فقط، في كرة القدم، يمكن أن تخسر مباراة، لكن يجب أن أتفق مع المشجعين".

وأضاف: "الأمر غير المقبول على الإطلاق أن ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط يفهمون كيفية احترام المشجعين".

وتابع: "كان المشجعون هنا، وسافروا إلى المباراة خارج أرضنا ودعمونا، أقل ما يمكننا فعله هو رد الجميل لهم".

واختتم مولر: "لا يتعلق الأمر بالتصفيق 100 مرة وغناء أي أغنية، بل يتعلق بإظهار الاحترام، لقد ناقشنا هذا أيضًا مرة واحدة في غرفة تبديل الملابس، سنظهر وجهًا مختلفًا في المستقبل، ما حدث بالطبع غير مقبول".

ومع صدمة توديع كأس ألمانيا مبكرًا، سيكون على بايرن ميونخ محاولة مداواة جراحه حين يحل ضيفًا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل غريمه بوروسيا دورتموند، في مباراة "الكلاسيكر" التي تقام لحساب الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الألماني.